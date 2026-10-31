Yangın, Orta Mahalle Topkapı Maltepe Yolu Caddesi üzerindeki 5 katlı alışveriş merkezinin çatı katında bulunan düğün salonunda saat 06.45 sıralarında meydana geldi. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, çatı katının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlatıldı.