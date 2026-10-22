İstanbul Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Güvercin Sokak’ta 20 Ekim Salı günü meydana gelen kanlı olayda yeni gelişmeler yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşinin işlettiği restorana ürün satmaması konusunda kasaplık yapan Fikret Korkmaz'ı (63) tehdit edip, ardından sokak ortasında takip ederek bıçaklayan Recep P. (66) hakkında adli süreç tamamlandı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Saldırının ardından kaçan ancak polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla kısa sürede yakalanan şüpheli Recep P., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARTIŞMA ANLARI KANIT OLDU: SOKAKTAKİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan, ikili arasında cinayet öncesinde yaşanan tartışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ikilinin sokak ortasında durarak bir süre tartıştığı, ardından şüpheli Recep P.'nin söylenerek olay yerinden ayrıldığı ve takibe başladığı anlar net bir şekilde yer aldı.

"PATRONUMUZU 'HANIMIMA ÜRÜN VERMEYİN' DİYEREK TEHDİT ETMİŞ"

Olayın ardından konuşan maktul Fikret Korkmaz'ın çalışanı İhsan Günaydın, "Şüpheli kişi bizim müşterimiz. Hanımından ayrılmak isteyen bir kişi, 'Benim hanımıma mal vermeyin, ürün vermeyin' diyerek patronumuzu tehdit etmiş. Daha sonra takip edip önünü kesiyor ve bıçaklama olayı yaşanıyor" dedi.

"HAVLUYLA TAMPON YAPTIK AMA ÇOK KAN KAYBETMİŞTİ"

Olay yerinde müdahale etmeye çalışan mahalle esnafı Ekrem Balcıoğlu ise, "Sesleri duyunca dışarıya çıktım. Maktul 'Beni bıçakla mı tehdit ediyorsun' demiş. Baldırından yaralanmıştı, havlu alıp tampon yapmaya çalıştık ama çok kan kaybetmişti. Hastanede vefat ettiği haberini aldık, çok üzüldük" ifadelerini kullandı.