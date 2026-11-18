İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde gece saatlerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlardan biri takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında O-3 Otoyolu Sağmalcılar mevkiinin hal istikametinde yaşandı. İddiaya göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 MPG 737 plakalı otomobil ile 45 ADT 622 plakalı otomobil seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan araçlardan biri takla atıp ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Kaza sebebiyle otoyolun bir şeridi ulaşıma kapatılırken, O-3 Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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