İstanbul Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi’nde 19 Mart saat 21.55 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Ş.İ. idaresindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için sürücüsünün yaptığı manevra neticesinde kontrolden çıktı.
DİREĞE VE AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet, önce yol kenarında park halindeki bir otomobile, ardından aydınlatma direğine çarptı. Savrulan araç, yan yattıktan sonra bir ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar, araç içerisinde sıkışan sürücü Ş.İ.'yi kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ş.İ. ile beraberindeki iki yayanın yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
DEHŞET ANI KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan kamyonetin savrulma anı ve o sırada bir büfe önünde alışveriş yapan bir kişinin kazadan son anda kurtulduğu görüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.