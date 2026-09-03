Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 34 EPU 923 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak araçtaki şüpheliler, polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin durumu telsizle bildirmesinin ardından otomobilin kaçış güzergahında önlem alındı. Takip sırasında şüpheliler, girdikleri sokakta park halindeki bir otomobile çarptı. BİRİ MOTOSİKLETLE KAÇTI, DİĞERİ YAKALANDI Kazanın ardından otomobilden inen şüphelilerden biri, olay yerine gelen plakasız motosiklete binerek kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi durdurmak amacıyla havaya uyarı ateşi açarken, diğer şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilde detaylı inceleme yaptı. POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE İncelemelerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin kullandığı otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri, plakasız motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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