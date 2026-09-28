Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul ve çevrelerinde çalışma gerçekleştirdi. Denetimler sırasında hareketlerinden şüphelenilen N.L.T. ve C.B., polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Ancak 2 şüpheli, ekipleri fark edince kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sırasında şüphelilerden birinin cebinden şarjör düştü. Bunun üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı.

TABANCAYI ÇOCUKLARA VERDİKLERİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelilerin yanlarında bulunan tabancayı 12 yaşındaki M.T. ve M.D.’ye saklamaları için verdikleri belirlendi.

Çocukların, kendilerine verilen tabancayı olay yerine yakın bir bölgedeki çimenlere attıkları tespit edildi. Kısa süre içerisinde bulunan 2 çocukla birlikte ekipler, çimenlerde yaptıkları aramada tabancaya da ulaştı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

N.L.T. ve C.B., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çocukların da olayla ilgili ifadelerine başvuruldu.

Öte yandan olayın okul içerisinde ya da okulla bağlantılı olarak meydana gelmediği öğrenildi.