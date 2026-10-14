İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan Baltaş Sanayi Sitesi'nde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklanan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak ve söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı. Yangının büyümemesi ve çevreye sıçramaması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Polis ve sağlık ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak hazır bekletiliyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.