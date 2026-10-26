Olay, saat 18.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, İSKİ personeli Ali Demirci, çalışma sırasında oluşan göçüğe dengesini kaybederek düştü.
36 yaşındaki Demirci, toprak ile demir hat arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci'ye sağlık ekipleri müdahale etti.
Ali Demirci, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.