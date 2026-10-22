İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa'daki iki adrese 21 Ekim 2026'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, dünyaca ünlü markaların taklidi 120 bin 115 sahte parfüm ele geçirildi. Parfümlerin piyasa değeri 350 milyon lira olarak açıklandı.

Komutanlığın açıklamasına göre, şüphelilerin sahte parfüm üreterek piyasaya süreceği bilgisi üzerine istihbarat çalışması ve fiziki takip yapıldı. Çalışmalarda, parfümlerin iki adreste üretilip satışa hazır hale getirildiği belirlendi.

BİNLERCE LİTRE ALKOL VE ÜRETİM MALZEMESİ BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda parfüm imalatında kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol, 550 litre parfüm esansı, 489 bin 450 adet üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 boş parfüm şişesi ve 9 bin 664 boş parfüm kutusu ele geçirildi.

Ayrıca bir dolum makinesi, bir hava kompresörü, iki parfüm kapaklama makinesi, bir parfüm jelatinleme makinesi ve bir parfüm damıtma makinesi bulundu.

Operasyonda yakalanan iki şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.