Olay, 20 Ekim sabahı Cevatpaşa Mahallesi Güvercin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Recep P., boşanma aşamasındaki eşinin işlettiği restorana ürün satmaya çalışan Korkmaz'ı, satış yapmaması için tehdit etti. Korkmaz'ın ürün satmakta ısrar etmesi üzerine şüpheli, yaya olarak yola çıkan kasabı takip etmeye başladı.

Yolda ikili arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Recep P.'nin bıçakla yaraladığı Korkmaz yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Korkmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇALIŞANINDAN TEHDİT İDDİASI

Korkmaz'ın çalışanı İhsan Günaydın, şüphelinin eşine ürün verilmemesi için patronunu tehdit ettiğini söyledi. Günaydın, tehdidin ardından yaşananları, "Öyle tartışmışlar. Daha sonra takip ediyor. Karşılaşıyorlar ve tartışma çıkıyor. Bıçaklanma olayı oluyor" sözleriyle anlattı.

HAVLUYLA TAMPON YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Sesleri duyunca dışarı çıktığını söyleyen esnaf Ekrem Balcıoğlu ise Korkmaz'ı yerde yatarken gördüğünü belirtti. Balcıoğlu, "Baldırından yaralanmış kan akıyordu. Baya da bir akmıştı, havlu alıp tampon yapıp yardımcı olmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi ama yaralanan kişi çok kan kaybetmişti" dedi.