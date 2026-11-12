İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki 4 katlı bina hasar gördü. Hasarlı binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Olay, akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre hasar, bitişikteki binanın yıkım çalışması sırasında oluştu. Binada yaşayanlar panikle dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, zarar gören binanın çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.