İstanbul Avcılar'da 700 daireli, 24 saat özel güvenlikli sitede yaşanan soygun, site sakinlerini şok etti.

Tatilden dönen Y.A. ve ailesi, evlerinde baza altında sakladıkları yaklaşık 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

Olay, 7 Ağustos'ta Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Y.A., hafta sonu ailesiyle şehir dışına çıktı. 9 Ağustos akşamı eve döndüklerinde evin darmadağın olduğunu gördüler.

"KAPIYI AÇIK GÖRÜNCE ÇOK PANİK OLDUM"

Ailesinden önce eve gelen Y.A.'nın kızı A.G., kapının aralık olduğunu görünce arkadaşını aradı. A.G., "Geldiğimde kapı aralıktı. Beni arkadaşım bıraktı. Hemen telefonla onu aradım, geri dönmesini söyledim. Kapıyı açık görünce panik oldum. Arkadaşım gelince polisi aradık. Polisle beraber içeriye girdik. Ev darmadağındı, her yer dağılmıştı. Bazanın altında ziynet eşyaları vardı, yaklaşık 4-5 milyon lira değerindeki, her şeyi almışlar" dedi.

Y.A., olayın planlı bir soygun olduğunu belirterek site yönetimini ve güvenlik sistemini eleştirdi. Y.A., "Pazar akşamı döndüğümüzde böyle bir manzarayla karşılaştık. Bazın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa, elimizden avucumuzdan aldılar. Site yönetimi aidat alıyor ancak güvenlik açısından verdiğimiz paranın hakkını vermiyorlar" dedi.

"DIŞARIDAN BİRİNİN GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Y.A., 13. katta yer alan binaya dışarıdan birinin doğrudan ulaşmasının imkansız olduğunu vurguladı. Y.A., "13'ncü kattaki, 700 konutluk bir sitenin tam ortasında yer alan binaya dışarıdan bir hırsızın direkt gelmesi mümkün değil. Bunu dışarıdan biri düşünemez. Hırsızlığı kesinlikle binanın içinden biri tarafından yapıldığını düşünüyorum. Kamera kayıtlarını tek tek inceledim ve şüphelendiğim bir detay ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Y.A., site kurallarına aykırı bir durumun yaşandığını da belirtti. Y.A., "Sitede akşam 18.00'dan sonra dışarıdan tesisatçı veya usta gelemez, bu kurallara aykırı. Hadi geldi diyelim, güvenlik neden yanında beklemiyor? Yangın merdivenlerinin hiçbirinde kamera yok, ara katlardan istediği gibi girip çıkabilirler. Cumartesi günü bir elektrik kesintisi yaşanmış; büyük ihtimalle evde olup olmadığımızı kontrol ettiler. Burada büyük bir ustalık ve operasyon var. 4-5 milyon lira değerindeki dolar, avro ve altınlarımı alıp kaçmışlar. Bu benim 8 yıllık birikimimdi" diye konuştu.