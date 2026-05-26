Fazıl Say: Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimini kaybettikten sonra, kendisini silip süpüren tüm siyasi hataları zaten ardı ardına yapmıştı. Aslında “siyasi bir kamikaze’yi” çoktan yaşamıştı. Mecburen desteklendi... Seçimi kaybettikten sonra çelebi bir şekilde veda etmesi gerekirdi, onu bile yapmadı.

Zülfü Livaneli: “Mutlak butlan, mutlakiyete giden yoldur ama ters tepecek.”

İlyas Salman: “Alevilerin oylarına ipotek koyarak siyasete tutunma hesapları yapan emekliliği geçmişler umdukları desteği bulamayacak.”

Seren Serengil: “CHP Genel Başkanlığı görevini sürdüremediğinizi ve başarılı olamadığınızı gördünüz. En büyük alkış sahneden inince alınır. Artık sahneden inin.”

Sunay Akın: “Emperyalizmin aldırdığı karar değil, halkın kararlılığı yarınımızı belirler...”

Didem Soydan: “Toplumun gerçek çöküşü, korkudan susmakla değil; yaşananları normal kabul etmeye başlamasıyla başlar. Dün olanlara şaşırmayışımdan duyduğum üzüntüyü kendime bile antalamam.”