AKP'den dün büyük kongre gerçekleşti. AKP kadrolarında yarı yarıya değişim yaşanırken bir değişim rüzgarının da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde eseceği belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak.
KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NE VAR?
Kabine toplantısının ana ekseninin dış politikadaki gelişmeler olması bekleniyor. Suriye'deki son gelişmelerin ve Türkiye'den isteğin de ele alınacağı toplantının bir başka gündem maddesi de ekonomi olacak.
KABİNE'DE DEĞİŞMESİ BEKLENEN İSİMLER
Kabine değişikliğiyle ilgili kulislerde işaret edilen isimleri geçtiğimiz haftalarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un isimleri geçmişti.