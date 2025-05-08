Bazı emekli askerlerin orduevine girişleri yasaklandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin olarak "TSK'ya yönelik eleştirileri için değil mevzuat gereği yasal işlem yapıldı" açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada, ""Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir. TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir" denildi.

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