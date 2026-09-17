Borsa İstanbul'un ağır kayıplar yaşadığı ve yatırım fonlarından çıkışların likidite sıkışıklığını daha da artırdığı günün akşamında Tera Portföy'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Şirket, iki yatırım fonunda temerrüt durumunun oluştuğunu, 6 yatırım fonunda ise yatırımcıların taleplerinin bundan böyle 10'uncu iş gününde karşılanacağını bildirdi.

Daha önce Pusula Portföy'ün bazı fonlarında temerrüt yaşandığını açıklamasının ardından, ilk temerrüt açıklaması Tera Portföy'den geldi. Bugün ise Atlas Portföy, iki fonunda yatırımcıların çıkış taleplerine ilişkin ödeme süresini değiştirdiğini ve taleplerin takip eden 5'inci iş gününde karşılanacağını duyurmuştu.

PARA PİYASASI FONU DA TEMERRÜDE DÜŞTÜ

Tera Portföy tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şirketin kurucusu olduğu Tera Portföy Hisse Senedi Fonu (THF) (Hisse yoğun fon) ile Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fon'un (TP2) katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumunun ortaya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, “İlgili fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatlar ve likidite yönetim süreci devam etmektedir. Konuya ilişkin gerekli tedbirler özenle alınmakta olup, gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir” denildi.

Tera Portföy'ün KAP'a yaptığı diğer açıklamalarda ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28 Ağustos tarihli yatırım fonlarına ilişkin yayımladığı yeni rehbere atıfta bulunuldu.

Söz konusu açıklamalarda, ilgili fonların portföylerinin likidite yapısının, portföyde bulunan varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacminin ve katılma payı iade taleplerinin fon portföyü üzerindeki etkilerinin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda; fon portföyünün likidite riskinin etkin biçimde yönetilmesi, katılma payı iade taleplerinin sağlıklı şekilde karşılanabilmesi, portföydeki varlıkların yatırımcıların aleyhine sonuç doğurabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önüne geçilmesi ve fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla yeni bir karar alındığı aktarıldı.

Bu kapsamda, fonun birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarının yeniden düzenlenmesine karar verildiği duyuruldu.

TLY FONUNDA 102 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI BULUNUYOR

Yeni düzenlemeden etkilenecek fonlar arasında Tera Portföy'ün 102 bini aşkın yatırımcısı ve 243,6 milyar liraya ulaşan fon büyüklüğüyle öne çıkan Tera Portföy Birinci Serbest Fon – TLY de bulunuyor.

Bunun yanı sıra Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon – TMV, Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon – TMM, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) – DOH, Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) – T3B ve Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon – TRU için de birim pay değeri hesaplama ve ödeme günlerinde değişikliğe gidildi.

Mevcut uygulamada söz konusu fonların birim pay değerleri her iş günü hesaplanıyor, katılma payı satım talimatları yine her iş günü kabul ediliyor ve satış bedelleri T+2 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu.

10'UNCU İŞ GÜNÜNDE YATIRIMCILARA ÖDENECEK

Yeni sistemle birlikte fonların birim pay değeri artık ayda bir kez, ayın 15'inci günü hesaplanacak. Katılma payı satım talimatları ise her iş günü alınmaya devam edecek. Ancak verilen talimatlar, değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

Katılma payı satım bedellerinin yatırımcılara ödenme süresi de değişecek. Buna göre satış bedelleri, ilgili fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde yatırımcılara ödenecek.

Yeni uygulama, 16/09/2026 tarihinde saat 13.31'den itibaren iletilecek katılma payı satım talimatlarıyla birlikte yürürlüğe girecek.