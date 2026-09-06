Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim Öğretim yılına hazırlık kapsamında "Ailemle Okul Yolu Programı"nı yarın başlatacığını açıkladı. Yeni dönem 14 Eylül Pazartesi günü okullarda ders zilleriyle karşılanacak.

Program, öğrencilerin öncelikli gruplara göre dört gün önceden başlayacak. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için beş gün, ortaokul beşinci sınıf öğrencileri için ise üç gün sürecek.

"GÜNDE 3 SAAT İDARİ İZİN HAKKI"

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anne ya da babalar için de destek mekanizması devreye girdi. Çocuklarının uyum eğitimine katılmak isteyen ebeveynlerden biri, talepleri üzerine okulun ders saatlerine uygun şekilde günde 3 saati aşmamak üzere idari izinli sayılabilecek.

Bu süreçte öğrenciler okul ortamıyla tanışma fırsatı bulacak. Okul öncesi öğrenciler sınıflarını ve okulun işleyişini keşfedecek, birinci sınıflar ise öğretmenleri ve personelle tanışma imkânı bulacak.

Beşinci sınıf öğrencileri için ise branş öğretmenlere, yeni ders düzenine ve farklı öğrenme ortamlarına uyum sağlama hedefi gözetiliyor. Arkadaşlık kurma, kendini ifade etme ve okula aidiyet geliştirme çalışmaları da bu kapsamda yapılacak.

Ailelere de görev düşüyor. Çocuklarının okula uyumunu kolaylaştırmak için nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacak.

Önlemler sadece uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. "Ailemle Okul Yolu Programı", eğitim Öğretim yılı boyunca devam edecek ve farklı başlıklarda etkinlikler düzenlenecek.