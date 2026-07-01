Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin yayımladığı kararnameyle İstanbul’da görev yapan çok sayıda Ağır Ceza Mahkemesi ve Ticaret Mahkemesi başkanının görev yeri değiştirildi. SON TV'de yer alan habere göre, İBB Davasına da bakan 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyet Başkanı Selçuk Aylan 33. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyet Başkanlığı’na atandı. SELÇUK AYLAN İBB DAVASI'NA BAKIYORDU Selçuk Aylan, 107’si tutuklu 402 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına da bakıyordu. HSK atamasıyla 40. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Aylan 1. Heyet Başkanı olarak atanmış, duruşmadan önce 2 üye daha 1. Heyete atanarak İBB Davası’na bakacak 3 kişilik heyet oluşturulmuştu.

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