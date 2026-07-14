Mutlak butlan kararıyla fiilen bölünen CHP'de, Özgür Özel yönetimi resmi ayrılık hazırlıklarını hızlandırdı.

Yeni partinin kuruluş dilekçesinin hazır olduğu belirtilirken, İçişleri Bakanlığı'na yapılacak başvurunun zamanlamasının 22 Temmuz'da yapılacak toplantıda netleştirilmesi planlanıyor.

Özgür Özel yönetimi, bir yandan olağanüstü kurultayın 45 gün içinde yapılması amacıyla CHP'ye çağrı heyeti atanması için yargı yoluna giderken, diğer yandan yeni partiye geçiş süreci için farklı senaryolar üzerinde çalışıyor.

YARGI SÜRECİ BAŞLATILIYOR

CHP lideri Özgür Özel, genel başkanlığı dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda olağanüstü kurultayın yargı yoluyla zorlanması kararı aldı.

Bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 830 delegenin imzasıyla yapılan olağanüstü kurultay talebini yerine getirmemesi nedeniyle sulh hukuk mahkemesine başvurularak partiye çağrı heyeti atanması istenecek.

Mahkemeden ayrıca, Özel'e yakın isimlerin istifaları nedeniyle Parti Meclisi'nin düştüğünün tespit edilmesi talep edilecek.

Edinilen bilgilere göre toplantıda hem hukuki süreç hem de yeni parti hazırlıkları ayrıntılı biçimde ele alındı.

Toplantıda yeni partinin kuruluş zamanlamasına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, ağırlıklı görüşün sürecin daha fazla uzatılmaması yönünde olduğu öğrenildi.

Özel'e yakın bir kurmay, MYK'da (Merkez Yönetim Kurulu) öne çıkan yaklaşımı şu sözlerle aktardı:

"Artık çok fazla zaman kaybediyoruz. Millet bir süredir heyecanla destekleyebilir, takip ediyor. Ama eğer yeni evreye geçmezsek bu heyecan sönümlenebilir. Sizin heyecanınız bitmeyebilir ama vatandaşın heyecanı bitebilir. O nedenle bir an önce yeni evreye geçilmeli ve parti kuruluşu ilan edilmeli."

Toplantıda bazı hukukçuların Yargıtay'ın "mutlak butlan" kararını bozabileceği yönündeki değerlendirmeleri de gündeme geldi.

Bu ihtimal nedeniyle tüm kadroların yeni partiye geçmeyeceği, olası bir bozma kararında CHP'yi devralacak bir ekibin partide bırakılmasının planlandığı ifade edildi.

Toplantıda Özel'in, Kılıçdaroğlu yönetiminden bir belediye başkanı aracılığıyla "Kurultay takvimi konusunda esnemeniz mümkün mü?" mesajı aldığını aktardığı öğrenildi.

Özel'in bu mesaja, "Kurultayı iki buçuk, üç ay içinde yapsınlar, il başkanlarını da görevden almasınlar" yanıtını verdiği belirtildi.

Özel yönetiminde yer alan bir isim BBC Türkçe'ye "Biz üç ayda olağan kurultay yaptık. Eğer Kılıçdaroğlu böyle bir karar alırsa şahsen ben partide kalalım, kurultayda yarışalım derim" değerlendirmesinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre Özel yönetimi, olağanüstü kurultayın en geç üç ay içinde yapılmasını hâlâ kabul edilebilir bir seçenek olarak görüyor.

Kasım ayı başında kurultay yapılabileceği değerlendirilirken, daha uzun bir takvimin olası seçim ihtimali nedeniyle uygun bulunmadığı ifade ediliyor.

KURULUŞ DİLEKÇESİ HAZIR, HEDEF BEŞ GÜNDE ÖRGÜTLENME

Yeni partinin kuruluş dilekçesinin hazır olduğu belirtilirken, İçişleri Bakanlığı'na ne zaman teslim edileceğine ilişkin kararın 22 Temmuz'da yapılacak toplantıda verilmesi bekleniyor.

Kurmayların aktardığına göre parti kurulduğu takdirde beş gün içinde 81 ilin üçte ikisinde ve merkez ilçelerde örgütlenmenin tamamlanması hedefleniyor.

Partinin adı ve logosu için odak grup çalışmaları sürüyor. Kamuoyunda bilinirlik sağlayacağı gerekçesiyle "Yeni Parti" ismini önerenler bulunurken, "Halk Partisi" önerisinin ise CHP ile karıştırılabileceği gerekçesiyle gündemden çıkarıldığı belirtiliyor.

MİLLETVEKİLLERİ İÇİN KADEMELİ GEÇİŞ PLANI

Yeni partiye geçiş sürecinde milletvekillerinin izleyeceği yol en kritik başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

İktidarın yeni anayasa girişimi ya da dokunulmazlık dosyalarının Meclis gündemine gelmesi ihtimaline karşı komisyonlardaki üyeliklerin korunması amaçlanıyor. Bu nedenle önce partinin resmen kurulması, ardından milletvekillerinin planlı ve kademeli biçimde yeni partiye geçmesi öngörülüyor. Böylece Meclis komisyonlarındaki temsilin korunması hedefleniyor.

Kurmaylar, yeni partinin komisyon üyelikleri garanti altına alınması gerektiğine dikkat çekerek, yeni partinin teknik kurucuları ile siyasi kurucu iradesinin farklı olabileceğine dikkat çekiyor.

Yeni partiye geçecek milletvekili sayısına ilişkin 85 ila 95 arasında farklı tahminler yapılırken, kesin bir sayı telaffuz edilmiyor. Ancak temel hedefin, yeni partinin Meclis'teki ana muhalefet konumunu tartışmasız biçimde koruması olduğu belirtiliyor.

Planlamaya göre Özgür Özel, komisyon üyelikleri güvence altına alındıktan sonra "ana muhalefet lideri" olarak partinin başına geçecek.

Yeni partinin hukuki engellerle karşılaşması veya olası bir baskın seçime katılmasının engellenmesi ihtimaline karşı alternatif planlar da hazırlanıyor.

Bu kapsamda seçime girme yeterliliğine sahip partilerle temas yürütüldüğü belirtiliyor. Görüşülen dört partiden üçünün seçime katılma yeterliliğine sahip olduğu, yeni kurulacak partiyle birlikte seçenek sayısının beşe çıkacağı ifade ediliyor.

En olumsuz senaryo görülen hiçbir partinin seçime sokulmaması halinde İYİ Parti listelerinden seçime girilmesi formülü üzerinde de duruluyor.

Özel ekibi, muhalefetin birlikte hareket etme iradesine sahip olduğunu savunurken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bu konudaki tutumunun bilindiğini, ayrıca bir "söz almaya" ihtiyaç bulunmadığını ifade ediyor.

Meselenin "CHP'nin şu kadar milletvekili olsun" meselesi değil, hükümete karşı ortak hareket stratejisi olduğu vurgulanıyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI CHP'DE KALACAK

Planlamaya göre belediye başkanlarının yeni partiye geçmeleri yönünde herhangi bir baskı veya telkinde bulunulmayacak. Olası yargı süreçleri ve hukuki riskler nedeniyle belediye başkanlarının mevcut aşamada CHP çatısı altında kalması öngörülüyor.

Ancak kendi iradesiyle yeni partiye katılmak isteyen belediye başkanlarına kapının açık tutulacağı belirtiliyor.

Parti kulislerinde, yeni parti sürecinde belediye başkanlarının şimdilik mevcut yapıda kalmasının benimsendiği, ancak bu konuda farklı senaryoların da değerlendirildiği ifade ediliyor.

Özgür Özel'in MYK üyeleriyle yaptığı toplantıya eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner de katıldı.

Edinilen bilgilere göre Cihaner, Özel'in talebi doğrultusunda TİP, EMEP ve diğer sol partilerle yaptığı temaslara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, sol partilerin CHP'deki mutlak butlan tartışmaları ve olası yeni parti girişimine ilişkin genel eğilimlerinin Özgür Özel'e destek yönünde olduğu değerlendirmesi paylaşıldı.