BBC, Gazze'deki savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" adlı belgeseli, anlatıcının Hamas yönetiminde görevli bir yetkilinin oğlu olduğunun ortaya çıkması üzerine yayından kaldırdı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'den yapılan açıklamada, belgeselin yapımcı şirketi tarafından bu durum hakkında önceden bilgi verilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Bu belgesel, Gazze'deki çocukların yaşadığı deneyimleri anlatan önemli hikayeler içeriyor, ancak program hakkında devam eden sorular var. Bu nedenle yapım şirketiyle ek kontroller gerçekleştiriyoruz ve süreç tamamlanana kadar belgesel iPlayer platformunda yer almayacak." ifadeleri kullanıldı.

BBC, başlangıçta belgeseli platformda tutarak açıklama eklemeyi planladığını, ancak artan baskılar nedeniyle yayından kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Belgeselin yapımcısı Hoyo Films konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

BBC, başta belgeseli platformda tutmayı ve bir açıklama eklemeyi planlasa da artan baskılar nedeniyle yayından kaldırma kararı aldı. İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, BBC ile bu konuyu görüşeceğini ve belgeselde yer alan kişilerin nasıl seçildiği hakkında soruların yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi ise BBC'nin kararını eleştirerek, bu tür baskıların Gazze'deki yaşamı anlatan tanıklıkların izleyicilere ulaşmasını engellemeye yönelik bir girişim olduğunu vurguladı.