İngiliz kamu yayıncısı BBC, artan maliyetler karşısında iki televizyon kanalı ve bir radyonun yayınlarına son verme kararı aldı. Kurumun 2028'e kadar 500 milyon sterlin, yaklaşık 33,2 milyar lira tasarruf hedefi kapsamında BBC News'te de yaklaşık 100 kişinin işten çıkarılması planlanıyor.

BBC'den yapılan açıklamaya göre BBC İskoçya ve BBC Three televizyon kanalları ile BBC Radio 4 Extra, 2027 ilkbaharına kadar yayınlarını sürdürecek. İçeriklerin bir bölümünün BBC iPlayer ve BBC Sounds'a, bazılarının ise YouTube gibi dijital platformlara taşınması planlanıyor.

BBC NEWS'TE YAKLAŞIK 100 KİŞİLİK İŞTEN ÇIKARMA PLANI

İngiliz medyasındaki haberlere göre kanal ve radyo kapatmaları ile personel azaltımının yaklaşık 200 milyon sterlin tasarruf sağlaması bekleniyor.

The Guardian'ın haberinde, BBC News'te işten çıkarılması planlanan yaklaşık 100 kişinin 5,5 milyon sterlin tasarruf sağlayacağı belirtildi. Birimin toplam tasarruf hedefi ise 51 milyon sterlin.

Daily Mirror'ın haberinde, BBC'nin nisan ayında duyurduğu 1.800 ila 2.000 kişilik işten çıkarma hedefi hatırlatıldı. Planın uygulanması halinde kurum çalışanlarının yaklaşık onda birinin işini kaybedebileceği ifade edildi. Aynı habere göre BBC News'te 550 çalışan işten çıkarma sürecine ilişkin bildirim aldı, BBC Sport'ta ise 30 kişinin işine son verildi.

BBC THREE YENİDEN DİJİTALE YÖNELİYOR

BBC Three, 2016'da televizyon yayınını sonlandırıp çevrim içi platforma geçmiş, 2022'de yeniden televizyona dönmüştü. Yeni kararla kanal bir kez daha dijital mecralara yönelecek.

BBC İskoçya'nın içeriklerinin ise dijital platformların yanı sıra İskoçya'daki BBC One ve BBC Two kanallarında yer alması planlanıyor.

BBC Genel Müdürü Matt Brittin, çalışanlarına gönderdiği notta şu ifadeleri kullandı:

“Artan maliyet baskısı ve BBC'yi değişen dünya için yeniden kurarken harcanan her bir sterlinin izleyici için daha fazla değer yaratmasını sağlamalıyız. Bunun zor kararlar anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz.”

Kurumun 500 milyon sterlinlik tasarruf hedefi doğrultusunda önümüzdeki aylarda başka birimlerde de yeni tasarruf adımları açıklaması bekleniyor.