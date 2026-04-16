İngiltere’nin kamu yayıncısı BBC, önümüzdeki iki sene içinde 500 milyon sterlinlik tasarruf planını hayata geçirmeye planlanıyor. Bu kapsamda, BBC bünyesindeki yaklaşık 2 bin çalışan işten çıkarılabilir.

Kurumun geçici genel müdürü Rhodri Talfan Davies, BBC Radyo 4’ün Media Show programında yaptığı açıklamada, bu ölçekte bir tasarrufun “büyük ve zor seçimleri” kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti.

Davies, kurumun tüm alanları gözden geçirmek zorunda olduğunu söylerken, bazı kanal ya da hizmetlerin tamamen kapatılması ihtimalini de dışlamadı.

Kurumun hangi hizmetlerinin nasıl etkileneceğine dair daha ayrıntılı açıklamanın önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.

Hazırlanan plana göre özellikle bazı departmanlarda küçülmeye gidilmesi ve kaynakların dijital içerik üretimine yönlendirilmesi amaçlanıyor.

BBC’nin hâlihazırda yaklaşık 21 bin 500 tam zamanlı çalışan bulunuyor.

Açıklanan planın hayata geçmesi halinde, son yıllardaki en kapsamlı küçülme adımlarından biri atılmış olacak.

Sendikalar ve çalışan temsilcileri ise bu kararın gazetecilik kalitesi ve kamu hizmeti yayıncılığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.