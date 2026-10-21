İngiliz kamu yayıncısı BBC, gelecek iki yılda 500 milyon sterlin, yaklaşık 33,2 milyar lira tasarruf sağlamak amacıyla iki televizyon kanalı ve bir radyo istasyonunu kapatma kararı aldı. BBC İskoçya, BBC Three ve Radio 4 Extra'nın yayınlarına son verilecek.

BBC açıklamasına göre, kapatılacak kanallar ve radyo istasyonu 2027 ilkbaharına kadar yayınlarını sürdürecek. Bazı içerikler BBC iPlayer ve BBC Sounds platformlarına, bazıları ise YouTube gibi dijital mecralara taşınacak.

Tasarruf planı kapsamında BBC News bünyesinde yaklaşık 100 kişinin işten çıkarılması öngörülüyor. İngiliz basınındaki haberlere göre kanal ve radyo kapatmaları ile işten çıkarmaların yaklaşık 200 milyon sterlin tasarruf sağlaması bekleniyor.

HABER BİRİMİNDE HEDEF 51 MİLYON STERLİN

The Guardian'ın haberine göre, BBC News'te 100 kişinin işten çıkarılmasıyla yaklaşık 5,5 milyon sterlin tasarruf sağlanması bekleniyor. Birimin toplam tasarruf hedefinin ise 51 milyon sterlin olduğu belirtiliyor.

BBC Genel Müdürü Matt Brittin, çalışanlara gönderdiği mesajda artan maliyet baskısına dikkat çekti. Harcanan her sterlinin izleyiciler için daha fazla değer yaratması gerektiğini belirten Brittin, bu hedef doğrultusunda zor kararlar alınmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

DAHA ÖNCE 1800 İLA 2 BİN KİŞİLİK HEDEF AÇIKLANMIŞTI

Daily Mirror'ın haberinde, BBC'nin daha önce açıkladığı 1800 ila 2 bin kişiyi işten çıkarma hedefi hatırlatıldı. Bu sayının kurum çalışanlarının yaklaşık onda birine karşılık geldiği belirtildi.

Aynı haberde, BBC News'te 550 çalışanın işten çıkarma sürecine ilişkin bildirim aldığı, BBC Sport'ta ise 30 kişinin işine son verildiği aktarıldı.