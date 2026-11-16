BBVA Grubu, Future Supplier Initiative’in Türkiye’de yaygınlaşmasını Garanti BBVA’nın yerel yetkinlikleriyle destekleyecek. Dünyanın önde gelen tekstil üretim merkezlerinden biri olan Türkiye, aynı zamanda büyük uluslararası moda markaları için stratejik bir tedarik pazarı konumunda. Grubun sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığı ile Garanti BBVA’nın yerel bilgi birikiminin bir araya gelmesi, tekstil tedarikçilerinin karbonsuzlaşma projelerine yönelik finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yaptığı ve BBVA’nın zirvenin Küresel Bankacılık Ortağı olarak yer aldığı bu yıl, iş birliği ayrı bir önem taşıyor.

Future Supplier Initiative, moda sektörünün en önemli zorluklarından biri olan Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının azaltılmasına odaklanıyor. Moda markalarının doğrudan faaliyetlerinin dışında, özellikle tedarik zincirleri boyunca ortaya çıkan bu dolaylı emisyonların azaltılması, sektörün karbonsuzlaşması açısından kritik önem taşıyor. Girişim, tekstil tedarikçilerinin emisyon azaltımına yönelik yatırımlarını güçleştirebilen finansman engellerini aşmalarına yardımcı olarak bu dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor.

Moda markalarını, finans kuruluşlarını (BBVA ve Garanti BBVA) ve teknik ortakları (Guidehouse) bir araya getiren Future Supplier Initiative, iş birliğine dayalı bir finansman modeli sunuyor. Bu model, tekstil tedarikçilerinin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımına yönelik diğer teknolojilere yatırım yaparken daha avantajlı finansman koşullarına erişmesine imkân tanıyor. Türkiye tekstil sektörü açısından girişim, karbonsuzlaşmayı hızlandırırken küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirme fırsatı sunuyor. Finansmana erişimin kolaylaşması, tedarikçilerin daha temiz ve verimli üretim süreçlerine yatırım yapmasını ve uluslararası moda markalarının değişen beklentilerine uyum sağlamasını destekleyecek. İş birliği modeli aynı zamanda moda markalarının ortak tedarik zincirlerindeki emisyonları birlikte ele alabilmelerine imkân tanıyarak dönüşümün daha geniş ölçekte ilerlemesine ve sektörün uzun vadeli rekabet gücünün korunmasına katkıda bulunacak.

“Tekstil sektörünün karbonsuzlaşması iş birliği gerektiriyor”

BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı bünyesinde tüketim sektörüne yönelik Sürdürülebilirlik ve Düşük Karbon Danışmanlığından sorumlu Direktör Thibaud Escalon, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Tekstil sektörünün karbonsuzlaşması, markalar, tedarikçiler ve finans kuruluşları arasında iş birliği gerektiriyor. Future Supplier Initiative, bu zorluğun üstesinden birlikte nasıl gelebileceğimizin iyi bir örneği. Türkiye’de BBVA’nın sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığını, Garanti BBVA’nın tekstil sektörüne ilişkin bilgi birikimi ve yerel tedarikçilerle kurduğu ilişkilerle birleştirerek ihtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştırmayı ve daha sürdürülebilir bir modele geçişi hızlandırmayı hedefliyoruz.”

“Türkiye tekstil sektörünün rekabet gücü için karbonsuzlaşma yatırımları kritik”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve uluslararası moda markalarının tedarik zincirlerindeki konumuyla küresel tekstil sektörü için stratejik bir üretim merkezi. Bu konumu uzun vadede koruyabilmemiz, sektörümüzün yalnızca üretim gücüne değil, değişen çevresel standartlara ve küresel markaların sürdürülebilirlik beklentilerine uyum sağlama kapasitesine de bağlı. Moda markalarının tedarik zincirlerinden kaynaklanan emisyonları azaltma hedefleri, Türkiye’deki tekstil üreticileri için karbonsuzlaşmayı küresel rekabet gücünün önemli bir unsuru haline getiriyor. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımına yönelik teknolojilere yapılacak yatırımların önündeki finansman engellerini azaltmak bu nedenle kritik önem taşıyor. Garanti BBVA olarak tekstil sektörüne ilişkin bilgi birikimimizi, müşterilerimizin dönüşüm ihtiyaçlarına uygun finansman çözümleriyle birleştiriyoruz. Future Supplier Initiative ile tedarikçilerimizin bu yatırımlar için daha avantajlı finansman koşullarına erişimini kolaylaştırmayı, sürdürülebilir üretime geçişlerini desteklemeyi ve Türkiye tekstil sektörünün uluslararası tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

BBVA ve Garanti BBVA'nın Future Supplier Initiative’e katılımı, yenilikçi finansman çözümleri ve iş birlikleri aracılığıyla düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleme ve tekstil gibi kilit sektörlerde karbonsuzlaşmayı hızlandırma kararlılığını pekiştiriyor.