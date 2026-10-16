BBVA, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası'nda daha hızlı nominal değer kaybına izin verme yönünde hareket edebileceğini belirtti.

Bankaya göre daha hızlı değer kaybı, ilerleyen dönemde daha sert bir kur düzeltmesi yaşanması riskini azaltabilir. BBVA, kur politikasındaki olası bir ayarlamanın carry trade çerçevesini ise temelden değiştirmeyeceğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İKİ GEREKÇE

BBVA, eylül enflasyonunun yüzde 30'un altına inmesinin faiz indirimi gerekçesini güçlendirdiğini belirtti. Banka, fon sektöründeki çalkantının da faiz indirimi baskısını artırdığını bildirdi.

Bankanın değerlendirmesine göre fon piyasasındaki çalkantı güveni zayıflattı ve bazı şirketlerin likidite koşullarını sıkılaştırdı. BBVA, bu gelişmelerle birlikte TCMB'nin 22 Ekim'deki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini kaydetti.

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