Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun memleketi Bayburt’a kazandırdığı yatırım olarak tanıtılan 600 kişilik çağrı merkezinin arkasından fon soruşturmasının iki önemli ismi çıktı. Serbesiyet’in haberine göre; temmuz ayında inşaatı gezen ve yatırımın öncülerinden biri olarak gösterilen Kavcıoğlu’nun ziyaret ettiği tesisin sahibi Online Teknoloji ve Danışmanlık AŞ’nin CEO’su Ali Emre Ballı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait Adil Varlık Yönetim’in Yönetim Kurulu Başkanı’ydı. Ballı, 6 Ekim’de otomobilinde ölü bulundu.

Şahap Kavcıoğlu’nun Bayburt’taki çağrı merkezinin yatırıma öncülük ettiği bu reklamlarla duyurulmuştu.

YAZICI’YA BORÇLU

İki şirket arasındaki mali ilişki ise dikkat çekici boyutta. Adil Varlık’ın 2025 yılı bağımsız denetim raporuna göre Online Teknoloji’den 253 milyon 132 bin lira alacağı bulunuyor. Şirketin Online Teknoloji’den aldığı hizmetlerin bedeli de bir yılda 2.2 milyon liradan 29.5 milyon liraya yükseldi.

ÖNCE TEDBİR SONRA KALDIR

Fon soruşturmasında 30 Eylül’de mal varlıklarına tedbir uygulanması istenen isimler arasında Mustafa Yazıcı, Ali Emre Ballı ve eski BDDK Başkan Yardımcısı Murat Yönaç da yer aldı. Ancak savcılığın aynı gün gönderdiği ikinci yazıyla bu üç ismin de aralarında bulunduğu beş kişinin mal varlıklarına yönelik tedbir kaldırıldı. Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

6 Ekim’de Adil Varlık, 500 milyon lira anapara ve yaklaşık 116 milyon lira faizden oluşan 615.9 milyon liralık bono ödemesini yapamadı. Aynı gün şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ballı yaşamını yitirdi. Bononun ihracına aracılık eden şirket ise fon soruşturmasının merkezindeki Tera Yatırım’dı.

Şahap Kavcıoğlu

Savcı Sayan’ın sorusu AKP’yi kızdırdı

AKP MKYK eski üyesi Savcı Sayan, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na Bayburt’taki çağrı merkezi yatırımını sordu. Sayan; binanın yapımını, finansmanını ve süreçte devreye giren isimleri açıklamasını istedi. İktisat Katılım Bankası’nın kuruluş izni ve sermayesini, Pusula’ya aktarılan milyarları, Katılımevim ve Birevim’in fonlarla ilişkisini de gündeme getirdi. Sayan, Ballı ile olası iş ilişkileri hakkında da yanıt beklediğini ifade etti. AKP’li Mücahit Yanılmaz, ise “Kardeşane uyarım” diyerek Sayan’a “Fonu bahane edenlerin değirmenine su taşımak ne kadar doğru” diye sordu.

Savcı Sayan

Altaylı: Gazeteci sorsa tutuklanırdı

Gazeteci Fatih Altaylı, Savcı Sayan’ın Kavcıoğlu’na yönelttiği soruları değerlendirdi. Altaylı, gazetecilerin aynı iddiaları dile getirmesi halinde karşılaşabileceği hukuki sürece dikkat çekti. Altaylı, “Bu iddiaları bir gazeteci ortaya atmış ve bu soruları BDDK Başkanı’na sormuş olsaydı ve BDDK Başkanı da gazetecinin ‘halkı yanılttığını ve dezenformasyon yaptığını’ söylemiş olsaydı, Savcı Sayan isimli ‘gazeteci’ muhtemelen dün evinden alınmış ve büyük bir ihtimalle tutuklanmıştı” dedi.

Fatih Altaylı

Yazıcı’dan açıklama geldi

Mustafa Yazıcı, iddiaları reddederek Online Teknoloji ve Danışmanlık AŞ ile herhangi bir ortaklık veya yöneticilik bağının bulunmadığını savundu. Adil Katılım Bankası’nda da ortaklığı ve yöneticiliği olmadığını belirten Yazıcı, iddiaların araştırılmadan ve kendisine sorulmadan yayımlandığını öne sürdü. Öte yandan yatırımın sahibi olarak geçen Online Teknoloji ve Danışmanlık AŞ’nin CEO’su Ali Emre Ballı, 6 Ekim’de İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir araçta ölü bulunmuştu.