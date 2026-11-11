BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fon krizine ilişkin hakkındaki iddialar nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kavcıoğlu sosyal medyadan yaptığı istifa açıklamasında "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, istifa etmeden önceki röportajını Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a vermişti. Kavcıoğlu, Saymaz'ın "Fon soruşturmasında şüpheli misiniz, değil misiniz?" sorusuna, "BDDK Türkiye’nin en güzide kurumlarından bir tanesidir. Fon işiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bütün bankaların portföy şirketi var. İktisat Katılım’da portföy şirketi var diye bizi suçlamak ahlaki değil. Banka iznini eleştirebilirsiniz ama fonla bağlantı kurmak başka bir şey" yanıtını vermişti.

SON RÖPORTAJINI SAYMAZ'A VERMİŞTİ

Saymaz'ın bugünkü yazısı ise şöyle:

"Fon soruşturması finans bürokrasinin tepesine doğru adım adım tırmanıyor.

İki isimden söz ediliyor.

Biri Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan.

Diğeri de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcığlu.

Geçen Kavcıoğlu’nun Yardımcısı Muhammed Erişen ile 3. Daire Başkanı Bilal Soysal ve 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş tutuklandı.

Üç bürokrata Kavcıoğlu hakkında ya da Kavcıoğlu’nu bağlayacak soruların sorulmuş olması, ihtimaller arasında diye düşünüyorum.

Savcı Sayan’ın sosyal medya paylaşımları BDDK Başkanı’nın fon soruşturmasında şüpheli olabileceğini düşündürüyor.

Hakkındaki iddiaları bizzat Şahap Kavcıoğlu’na sordum.

‘Pusula hakkında devletten olumsuz rapor gelmedi’

Pusula’nın İktisat Katılım Bankası’na neden izin verdiniz?

O işlem üç aşamalı: kuruluş ve faaliyet izni ile faaliyete başlama. Bütün işlemler bittikten sonra banka bize gelir. İktisat Katılım Bankası’nda bu aşamaya kadar sorun yok. Pusula, paralarını ödeyerek geldi. (Fondan çıkışları kastediyor) Böyle gelince 3 Ağustos’ta faaliyete başlamasını durdurduk.

Neden?

Fonlardan çıkış başlamış. “Sonunu görelim, ne yaparsa yapsın” diye bekledik. Altını çiziyorum, faaliyet izni vermedik.

Size Serdar Turhan veya Muhammed Yarız ile ilgili duyum gelmedi mi?

Hiçbir kurumdan... Finansal Piyasalar Genel Müdürlüğü, MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, MİT, SPK, Merkez Bankası... Devletin kurumlarından olumsuz yazı gelmemiş.

Bu adam (Turhan) Katılımevim ve Birevim’in sahibi. Katılımevim, evim şirketleri içerisinde en büyük üçüncü ve en eskisi. Banka olmasını engelleyecek bir şey yok.

2024’ün sonunda banka izni veriyoruz. İzin verdiğimizde Pusula’da Yarız yok. Onayı SPK veriyor, benimle ilgisi yok.

‘Birleşmeden sonra Tezmen ve Turhan’la görüştüm’

Tezmen ve Turhan ile tanışıyor musunuz?

BDDK Başkanı olduktan sonra tanıdım.

Benim 3.5 senede bunlarla görüşmem 3, bilemedin 4. Ben Tera’nın sermaye artırımına izin vermemişim.

Ne zaman?

2026 yılında. Yurt dışında bankaya izin vermemişim. 9 Eylül’e kadar Tera’yla görüşmem yok. Pusula, sıkıntıya girmiş. İki katılım şirketi var. “Sıkıntı var, görüşmüyorum” demem doğru olur mu? Devirden önce görüşmemiz yok.

Devirden sonra?

Deviri bilmiyoruz biz. Pusula ödeyemiyor, temerrüde düşer mi, düşmez mi... Bakanla görüştük. “Pusula Tera’ya devroldu” haberi geldi.

İki portföy şirketinin birleşebilmesi ve Katılımevim halka açık olduğu için SPK’nın onayı gerekiyor. Dedim ki “SPK ile konuşun.” SPK Başkanı Mahmut Sütçü aradı, “Onay vereceğiz” dedi. Bakanla görüşmüşler. O zaman randevu verdim.

Tera ile Pusula’nın birleşmesinden sonra Tezmen sizden randevu istedi. 9 Eylül’de BDDK’ya geldi. Doğru mu? Ne konuştunuz?

Dedim ki “SPK onaylayacak birleşmenizi. Onayladıktan sonra bize başvurursunuz. Süreci başlatırız.” Sonra Tezmen ve Turhan beraber geldi.

İkisi geldiğinde birleşme artık suya düşmüştü. Pusula sıkıntıdaydı. Tera zorlanmaya başlamıştı. Onaylanmayacağı aşikar. SPK onay verir vermez, onların bileceği iş. Konuşmadım da.

Katılımevim olduğu için ben görüşüyorum. Çünkü 500 bin kişi var. Sıkıntı olmaması için o süreci nasıl yönetiriz diye görüştüm. Bu dediğimiz, bir hafta içerisinde oldu. O kadar hızlı gelişti ki.

Takasbank’tan 35 milyar TL kredi karşılığında Tezmen’den 20 Milyar TL istediğinizi iddia ediyor Sayan.

Takasbank, normal banka değil. Bankadan 35 milyarlık mektup alacaksın, Takasbank’a vereceksin. Tera’ya o durumda 35 milyarı kim verir ya? 35 milyar kredi için 20 milyar rüşveti kim verir ya? Akıl ya!

“Ali Emre Ballı ‘Sıkıntı yok, hallediyoruz’ dedi”

Adil Yatırım Bankası patronu Ali Emre Ballı, intiharından bir gün önce sizi ziyaret etmiş. Ne konuştunuz?

Tahvil ödemesi vardı. “Biri hazır” dedi. “Biri de” dedi, 1-2 bankayı söyledi. “Kredi çalışması bugün biter, onlara hazırlık yapıyoruz. Sorun yok, hallediyoruz.”

Stres sezmediniz mi?

Ben görmedim ama çok şen şakrak da değildi.

İntihar edince ne düşündünüz?

Şaşırdım. İnsanın psikolojisini bilmiyorsun ki... Kafasında ne var, bilemem. Kredi olmaz, başka şey olur, bilmiyorum.

Bayburt’taki çağrı merkezi yatırımı nedir?

BDDK’nın yıllık 30 kişiye yakın çağrı merkezi ihalesi oluyor. Benden önceki başkan Erzurumlu olduğu için Erzurum’da açmış. Ben Bayburt’a götürdüm. Ballı’nın Sivas’ta çağrı merkezi varmış. Adamın işi bu. “Bayburt’ta da yapayım” dedi. Ekim ayında eleman alımına başlanacaktı, nasip değilmiş. Altında bir şey aramak haksızlık.

Benim ve ailemin fonda ve borsada parası yok’

Savcı Sayan hakkın suç duyurusunda bulundunuz mu?

Bulundum.

Fon soruşturmasında şüpheli misiniz, değil misiniz?

BDDK Türkiye’nin en güzide kurumlarından bir tanesidir. Fon işiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bütün bankaların portföy şirketi var. İktisat Katılım’da portföy şirketi var diye bizi suçlamak ahlaki değil. Banka iznini eleştirebilirsiniz ama fonla bağlantı kurmak başka bir şey.

Arkadaşlarınız neden tutuklandı? Sizin hakkınızda sorular sorulmuş olabilir mi?

Öğreneceğiz, bekliyoruz. Bize gelen bir bilgi yok. Bize de sorarlar, bizimle ilgili de başkalarıyla ilgili de. Benim, ailemin, ilişkili olduğum hiç kimsenin fonda ve borsada parası yok. Şimdi değil, 20-30 senedir yok."

Ayrıntılar gelecek...