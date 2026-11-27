Şahap Kavcıoğlu'nun istifa etmesinin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yeni başkanı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Kavıoğlu'nun yerine Yusuf Kenan Bağır atandı. Yine aynı kararlar Mahmut Esfa Emek ise Kurul üyeliğine getirildi.

YUSUF KENAN BAĞIR KİMDİR?

31 Ağustos 1980 tarihinde doğan Bağır, 1996-1999 yılları arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gördü. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümüne başlayan Bağır, 2003 yılında mezun oldu.

2010-2012 yılları arasında ABD'deki Syracuse Üniversitesi Maxwell School'da kamu politikası analizi alanında yüksek lisans yapan Bağır, aynı üniversitede 2012-2016 yıllarında ekonomi alanında doktora eğitimini tamamladı.

Çalışma hayatına 2001 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda (SSK) başlayan Yusuf Kenan Bağır, daha sonra İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

2012-2016 yılları arasında Syracuse Üniversitesinde araştırma ve öğretim asistanı olarak çalışan Bağır, Türkiye'ye döndükten sonra Başbakanlıkta uzman olarak görev yaptı.

Haziran 2017'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ekonomist olarak katıldı. Ekim 2020-Ocak 2021 döneminde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Danışmanlığı, Ocak-Mayıs 2021 döneminde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanlığı yaptı.

Haziran 2021'de TCMB Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ayrıca Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.