Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), BLG Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurulun 6 Ağustos 2026 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, BLG Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izni, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik'in 17'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince iptal edildi.