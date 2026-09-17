Fonlarda temerrüt gelişmeleri likidite konusunda riskler yaratırken bir tedbir de BDDK'dan geldi.

16 Eylül sonrasında geri alınan paylar, 31 Aralık 2026’ya kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.

BDDK, payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bankaların kendi hisselerini geri almasına ilişkin düzenlemeye gitti.

Karara göre halka açık bankaların 16 Eylül 2026 tarihinden sonra Borsa İstanbul’dan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, 31 Aralık 2026’ya kadar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik kapsamında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak değerlendirilmeyecek.

Sermaye yeterliliği hesaplamasına da dahil edilmeyecek

Söz konusu hisseler aynı dönem boyunca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına da dahil edilmeyecek.

BDDK, kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verdi.