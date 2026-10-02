BDDK'dan kredi kartı asgari ödemeleri ve cep telefonu kredileriyle ilgili yeni düzenleme
BDDK, cep telefonu kredilerinde vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme tutarına esas limit eşiğini yeniden belirledi. 40 bin TL’ye kadar olan cep telefonları ile 50 bin TL’ye kadar olan yenilenmiş telefonlarda 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek. Kredi kartlarında yüzde 20 asgari ödeme uygulanacak limit eşiği ise 100 bin TL’ye yükseltildi.
BDDK, cep telefonu kredilerinde vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme tutarına esas limit eşiğini yeniden belirledi. 40 bin TL’ye kadar olan cep telefonları ile 50 bin TL’ye kadar olan yenilenmiş telefonlarda 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek. Kredi kartlarında yüzde 20 asgari ödeme uygulanacak limit eşiği ise 100 bin TL’ye yükseltildi.
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