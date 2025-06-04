Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki yeni bankaya önemli bir onay verdi. Bu karar, bankacılık sektöründe yeni oyuncuların faaliyet göstermesinin önünü açıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, BDDK, Halkbank’ın 11,5 milyar TL sermaye ile kuracağı Halk Katılım Bankası’nın kuruluşunu onayladı.

Bu yeni banka, katılım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek. Aynı zamanda, 23 Mayıs 2024 tarihinde kuruluş izni verilen Aytemiz Yatırım Bankası'na da faaliyet izni verildi.

Bu gelişme, sektördeki rekabeti artırırken, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratabilir.

Halk Katılım Bankası ve Aytemiz Yatırım Bankası, BDDK’nın verdiği onaylarla faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Bu yeni bankalar, sektördeki hizmet çeşitliliğini artırarak, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için önemli bir alternatif sunacak.