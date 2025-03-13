Şirketten yapılan açıklamada, BDDK'nin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında aldığı karar doğrultusunda Parolapara'nın, üye iş yerleriyle doğrudan anlaşma yaparak "kart kabul eden kuruluş" statüsünde hizmet verebileceği belirtildi.

Açıklamada, şirketin söz konusu izinle bankalar dışında bu yetkiye sahip olan az sayıdaki elektronik para ve ödeme kuruluşundan biri olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni yetki çerçevesinde şirketin, mobil, sanal ve fiziki ödeme noktalarında kendi cihazlarını işleterek üye iş yerleriyle doğrudan çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Parolapara Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Çelik, Aralık'ta FAST hizmetini hayata geçirdiklerini, bugün ise kurumsal müşterileri için önemli bir adım daha attıklarını ve şirket olarak BDDK'den "kart kabul etme" (acquiring) iznini aldıklarını vurguladı.

Çelik, "Markamıza 'Kart Kabul Eden Kuruluş' statüsü kazandıran bu izinle Parolapara olarak, müşterilerimize sunduğumuz ödeme alma çözümlerimize bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yakın zaman içerisinde de bu özelliğimizi yepyeni bir deneyimle müşterilerimizin kullanımına sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.