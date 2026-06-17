Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Dost Katılım Bankası AŞ'nin 10 milyar lira sermayeyle kurulmasına izin verildi.

BDDK'nin söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Desto Atık Yönetimi AŞ, Dost Global Danışmanlık AŞ, GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ tarafından Türkiye'de 10 milyar lira kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi.