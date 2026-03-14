Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun iki ayrı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlarda, daha önce kuruluş izni verilen iki yatırım bankasının izinlerinin iptal edildiği bildirildi.

BDDK’nın 12 Mart 2026 tarihli toplantısında alınan karara göre, 23 Mart 2023 tarihli ve 10541 sayılı kurul kararıyla kuruluş izni verilen Asır Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş izni iptal edildi. Kararın, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 11’inci maddesinin (c) bendi uyarınca alındığı belirtildi.

Kurulun aynı tarihli bir diğer kararında ise 4 Mayıs 2023 tarihli ve 10594 sayılı kurul kararıyla kuruluş izni verilen SLM Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş izninin iptal edilmesine hükmedildi. Söz konusu iptal kararının da Bankacılık Kanunu’nun 11’inci maddesinin (d) bendi kapsamında alındığı ifade edildi.

Kararlarda ayrıca iptal işlemlerinin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.