Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), birden fazla konut sahibi olan tüketicilere uygulanacak kredi sınırını yeniden düzenledi. Kurulun 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında aldığı karara göre, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının en az iki konutunun bulunması halinde azami kredi tutarının konut değerine oranı yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.

Düzenleme, konut edinimi amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredileri kapsıyor. Azaltım, 29 Ocak 2026 tarihli ve 11364 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen azami kredi tutarına ilişkin düzenleme kapsamında uygulanacak.

HİSSELİ TAPUDA YÜZDE 50 SINIRI

BDDK, 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararı'nda yer alan hisseli konut sahipliğinin değerlendirilmesine ilişkin uygulamayı da değiştirdi.

Buna göre, herhangi bir konutun tapusunda yüzde 50 veya daha az hisseye sahip kişilerin bu nitelikteki konutu, konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak. Ancak ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar bu uygulamanın dışında tutulacak.

RİSKLİ KONUTLARDAN YALNIZCA BİRİ SAYILMAYACAK

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespiti nedeniyle yıkılmış veya hakkında yıkım kararı alınmış konutlar için de istisna getirildi.

Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının sahip olduğu bu kapsamdaki konutlardan yalnızca biri, konut sahipliği durumunun değerlendirilmesinde dikkate alınmayacak.

BDDK, kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurumun internet sitesinde yayımlanmasına da karar verdi.