Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'nin konuğu oldu.
Mücadelenin 28. dakikasında sol kanattan gelişen atakta ceza alanına gelen ortada yerden kalkan Anderson Talisca, topa müdahale etti. Müdahalenin ardından Bodrum FK'li oyuncular hakeme penaltı itirazında bulundu.
VAR'DAN UYARI GELDİ
VAR'dan gelen uyarının ardından mücadelenin hakemi pozisyonu izlemeye gitti.
Yaklaşık iki dakika süren incelemenin ardından Talisca'nın topa kafa ile müdahale etmek isterken meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiğine kanaat getiren Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
Hakemin kararı sosyal medyayı ise ikiye böldü. Futbolseverlerin bir bölümü, topun Talisca'nın kafasından eline geldiğini savunurken diğer bir bölüm ise pozisyonunu nizami penaltı olduğunu savundu.