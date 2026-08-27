Sultangazi'de bir anne, bebeğiyle birlikte gittiği parkta şok edici bir keşif yaptı. H.T. (31), bebek arabasının minderinin altında saklanan ruhsatsız silah ve mermileri fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki parkta yaşandı. H.T., bebeğiyle gezerken minderin altında sert ve metal bir cisim hissetti. Elini minderin altına uzattığında bunun bir tabanca olduğunu gördü ve hemen polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak Olay Yeri İnceleme ekiplerini çağırdı. Ekipler, bebek arabasından çıkan 9 milimetre çapındaki tabanca, şarjör ve mermileri muhafaza altına aldı.

H.T., polise verdiği ilk ifadesinde, bebeğini gezdirdiği sırada minderin altında sert bir cisim fark ettiğini, elini uzattığında bunun silah olduğunu görerek polise haber verdiğini söyledi.

Silahın kim veya kimler tarafından bebek arabasına bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmayı sürdürüyor.