Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 Aralık 2010 tarihinde boş arazide terk edilmiş bir bebek cesedi bulundu. Yapılan adli tıp incelemelerinde talihsiz bebeğin ağız ve burnunun kapatılarak havasız bırakılması sonucu boğularak hayatını kaybettiği belirlenmiş, ancak dönemin şartlarında failler tespit edilemeyince dosya faili meçhul kalmıştı.

8 BİN 369 KİŞİLİK LİSTE TEK TEK TARANDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 yıllık tozlu cinayet dosyasını yeniden açtı. O dönem kent genelindeki hastanelerde doğum yapan kadınlara yönelik kayıtlar mercek altına alındı ve toplam 8 bin 369 kişilik liste titizlikle incelendi. Bebeğin bulunduğu bölgedeki saha araştırmaları ve fiziki takip neticesinde anne R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. kıskıvrak yakalandı.

"KIZ OLDUĞU VE KAYINVALİDEM BASKI YAPTIĞI İÇİN BOĞDUM"

Gözaltına alınan şüphelilerden anne R.Ş., sorgusunda kan donduran gerçeği itiraf etti. R.Ş., dünyaya getirdiği bebeğin kız cinsiyetinde olması ve kayınvalidesinin kendisine kurduğu yoğun erkek çocuk baskısı nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi. Doğumun hemen ardından bebeği boğduktan sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını anlattı.

ÖZ ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden cani anne R.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.