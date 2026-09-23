Yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue'nun açıklamasına göre, bebeğinin isim hakkı için düzenlenen açık artırmada en yüksek teklif 1,2 milyon sterlin oldu.

RESMİ BAŞVURU İÇİN RANDEVU ALDI

Blue, kazanan teklif doğrultusunda bebeğine “BetBolt” adını vereceğini duyurdu. Söz konusu isim, aynı zamanda çevrim içi kripto casino ve bahis platformunun adı olarak biliniyor.

Blue, bebeğinin ismini resmi kayıtlara geçirmek amacıyla kayıt ofisinden randevu aldığını açıkladı.

400 ERKEĞE DNA TESTİ YAPTIRMIŞTI

Blue, daha önce de sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 12 saat içerisinde 1.057 erkekle birlikte olduğunu öne süren Blue, 2026'nın başlarında ise yaklaşık 400 erkekle korunmasız ilişkiye girdiği bir organizasyonun ardından hamile kaldığını iddia etmişti ve doğan bebeğinin babasını bulmak için 400 kişiyi DNA testi yaptırmıştı.