Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler sırasında, Fransa'nın başkenti Paris'ten Antalya'ya gelen bir yolcunun bagajı incelemeye alındı.

Yapılan aramalarda, bebek bezlerinin içine ustaca gizlenmiş toplam 381 bin 750 avro nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen paranın güncel kurla yaklaşık 20 milyon 428 bin 129 TL değerinde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.