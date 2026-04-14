Konya’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda bebek bisküvisi kutusu içine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap tespit edildi. Şüpheli R.K. hakkında tutuklama kararı çıktı.
Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceğine yönelik aldığı istihbaratın ardından harekete geçti.
Polis, kimliğinin R.K. olduğu belirlediği şüphelinin evine operasyon düzenledi. Ekiplerin aramasında bisküvi kutusu içine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi; R.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.