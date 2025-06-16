Son yıllarda özellikle sosyal medya platformlarında sıkça karşımıza çıkan "bebek sesiyle konuşan kadınlar" kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki bu davranış yalnızca bir tercih mi yoksa altında yatan psikolojik nedenler olabilir mi? Uzmanlara göre cevap karmaşık. Her bebeksi konuşma psikolojik bir sorun anlamına gelmese de bazı durumlarda ruhsal ihtiyaçların dışavurumu olabilir.

BİR SAVUNMA MEKANİZMASI

Psikanaliz kuramının kurucusu Sigmund Freud'a göre bireyler bazen stresli durumlarla başa çıkmak için gelişimsel olarak daha erken bir döneme geri dönebilirler. Bu duruma 'regresyon' adı veriliyor. Yani kişi, yaşadığı kaygıdan ya da baskıdan kaçmak için çocukluk dönemine ait davranışları tekrar edebilir. Bu durum özellikle duygusal stres yaşayan bireylerde daha sık görülüyor.

İLGİ VE ŞEFKAT DİLİ

Uzman psikologlar ise bazı bireylerin bebeksi konuşmayı bilinçli olarak tercih ettiğini söylüyor. Amaç ise aslında basit. Bu daha fazla ilgi, şefkat ve koruma. Bu davranış biçimi, çocuklukta yeterince sevgi ve güven ortamında büyümemiş bireylerde bir tür telafi mekanizması haline gelebiliyor.

KENDİ KARARLARINI VERMEKTE ZORLANIRLAR

Cleveland Clinic tarafından yayımlanan bilgilere göre, "Bağımlı Kişilik Bozukluğu" yaşayan bireyler başkalarına aşırı ihtiyaç duyar, kendi kararlarını vermekte zorlanır ve reddedilmekten yoğun şekilde korkarlar. Bebeksi konuşma biçimi, bu kişilik yapısında bir iletişim aracı olarak ortaya çıkabilir.

Time dergisine göre ise bebek sesiyle konuşma, bazı çiftler arasında romantik bir iletişim tarzı olarak görülüyor. Bu davranış, "masumiyet", "ihtiyaç duyulma" ya da "bağlılık" mesajı vermek amacıyla tercih ediliyor. Ancak partner rahatsız oluyorsa, bu tarzın ilişki dinamiklerinde sorun yaratabileceği de vurgulanıyor.