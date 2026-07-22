Oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, bebek heyecanını yaşarken Bodrum'da görüntülendi. 2022 yılında nikâh masasına oturan ünlü çiftin tekne tatilindeki romantik anları dikkat çekerken, Bahadır'ın hamilelik sürecindeki değişimi de objektiflere yansıdı.

BEBEK GÖRÜNDÜ

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Akşam saatlerinde tekneyle denize açılan Bahadır, çizgili bir mayo tercih etti. Sıcaktan bunalan ünlü oyuncu, teknenin arka bölümünden merdivenlere tutunarak dikkatli bir şekilde denize girdi.

BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

3,5 aylık hamile olan 44 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın karnının belirginleşmeye başladığı görüldü. Eşi Emir Ersoy da Bahadır'a eşlik ederek denize girdi.

Bir süre birlikte yüzen çift, daha sonra tekneye çıktı. Teknenin üst bölümünde romantik anlar yaşayan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, birbirlerine sarılarak mutluluklarını gözler önüne serdi.