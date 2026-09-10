Kudüs'te zincir bir marketten alınan bebek mamalarını tüketen çocukların aniden rahatsızlanması, tüm ülkeyi ayağa kaldıran korkunç bir olayı gün yüzüne çıkardı. Bebeklerde görülen aşırı uyku hali ve ani halsizlik üzerine inceleme başlatan sağlık ekipleri, Prinok marka meyve pürelerinin içerisine sakinleştirici ve anksiyete tedavisinde kullanılan "benzodiazepin" grubu ilaçların karıştırıldığını tespit etti.

MARKET RAFLARINA SESSİZCE GERİ BIRAKMIŞ

Olayın ardından harekete geçen İsrail polisi, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü adım adım inceleyerek dehşete düşüren detaylara ulaştı. Güney İsrail'de yaşayan 40'lı yaşlarındaki bir erkeğin, reyonlardan satın aldığı ürünlerin içine şırıngayla anestezik maddeler enjekte ettikten sonra mamaları gizlice tekrar raflara koyduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ACİL UYARI GELDİ

Yaşanan skandalın ardından İsrail Sağlık Bakanlığı, olayın gerçekleştiği Zol VeGadol zincirinin Kudüs'teki iki şubesini derhal kapattı. Ailelere yönelik acil bir uyarı yayınlayan yetkililer, satın alınan bebek ürünlerinin ambalajlarının ve emniyet mühürlerinin titizlikle kontrol edilmesini, kapağı açılmış ya da şüpheli görülen hiçbir ürünün çocuklara verilmemesini istedi. Güvenlik güçleri, olayın arkasında başka faillerin olup olmadığını ve şüphelinin korkunç amacını ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.