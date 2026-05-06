Cem YILDIRIM

Ekonomik krizle birlikte geçim derdi her geçen gün büyürken, iktidar düşen nüfusun sorumlusunu

başka yerlerde arıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 2026-2035 Aile ve Nüfus Yılı adıyla sunulan genelgede, gençlerde evlilik oranının artması ile ailelerin daha çok çocuk yapması istenerek nüfusun artırılması planlanırken, genelgede ‘aile kurumunun yine küresel yapılarca yıpratıldığı ve cinsiyetsizleştirme propagandasının yapıldığı, bu sebeple de nüfusun azaldığı’ iddia edildi. Bu genelgeye tepki gösteren CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “AKP’nin her eksiğinde dış güçler masalına sarılması bir acziyet göstergesidir. Marketlerde bebek ma- malarının kilitli dolaplarda satıldığı, peynire, yağa hırsızlık alarmı takıldığı bir ülkede vatandaşa ‘çocuk yap’ demek, en hafif tabirle milletle alay etmektir Bu alarm hangi iktidar döneminde geldi?” dedi.

ÇÜRÜMEYE KILIF

İktidarın halkın gerçeklerini görmediğini belirten Bankoğlu, “Bu genelge 22 yıllık bir çürümenin, ekonomik yıkımın ve kendi yarattıkları cehennemi örtbas etme çabasının yeni bir kılıfıdır” dedi. Cinsiyetsizleştirme söyleminin aldatıcı olduğunu söyleyen Bankoğlu “Saray rejimi, toplumu cinsiyetsizlik tehlikesi gibi hayali düşmanlarla oyalarken; sokaktaki gerçek tehlike açlıktır, geleceksizliktir” diye konuştu.

Bankoğlu şunları söyledi: “Gençler kafede çay içmeye korkuyor.Asgari ücretin ev kirasının yarısına bile yetmediği, sıradan bir düğün yapmanın milyonlarca liraya mal olduğu bir düzende gençler nasıl yuva kuracak? Marketlerde bebek mamalarının kilitli dolaplarda satıldığı, peynire, yağa hırsızlık alarmı takıldığı bir ülkede vatandaşa ‘çocuk yap’ demek, milletle alay etmektir.

En acı politika

Marketlerde bebek mamalarına, çikolatalara alarm takılırken evlilik ve çocuk sayısındaki düşüşü dış güçlerin propagandasına bağlamanın yanıltıcı olduğunu dile getiren Bankoğlu, “AKP, dünyanın en acı nüfus politikasını uygulamaktadır. Milyonları açlık sınırı altında bir gelirle yaşamaya zorlayarak yoksulluğu tüm toplum kesimlerine yaymıştır. Genç işsizliğin Avrupa rekoru kırdığı, asgari ücretle çalışan oranının yüzde 50’lere ulaştığı bir ülkede gençler nasıl evlenecek” diye sordu.