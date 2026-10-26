Oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Çift, yeni bir döneme hazırlık yaparken yaşadıkları evde de değişikliğe gitti.

EMİRGAN’DAKİ VİLLALARINI BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİLER

Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre Alina Boz ve Umut Evirgen, Emirgan’daki villalarını baştan aşağı yenilemeye karar verdi. Tadilat kapsamında evin eşyalarının da değiştirildiği öne sürüldü.

Çiftin bebeklerinin doğumundan önce gerçekleştirdiği yenileme için ne kadar harcadığına ilişkin ise bir bilgi paylaşılmadı.