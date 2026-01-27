İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Yıldırım'ın kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuş, dijital verilerin birçoğunun şifrelendiği belirlenmişti.

Bazı dijital verilerin içeriğinde ünlü isimlerin otelde gizli kameralarla kayıt altına alındığı, yine otelin güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarının da saklandığı soruşturma dosyasına yansımıştı.

OTELDE PATRONLAR KAYDEDİLMİŞ

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre Bebek Otel soruşturmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Alınan ifadelerin ardından Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen iş adamları, holding patronları ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı belirlendi.

Yıldırım'ın bu konuda çalışanlara talimat verdiği, önemli isimler geldiğinde kendisine bilgi aktarıldığı savcılık tarafından alınan ifadelere yansı

Çalışanların otele gelen önemli isimleri Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği, Yıldırım'ın da cep telefonunda kurulu olan güvenlik kamera sistemlerini anlık izleyen programla iş insanlarının fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydettiği belirtildi.

Tutuklanan Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığında kullandığı cep telefonunun şifresini savcılık ile paylaştığı, bilirkişi tarafından telefonun incelendiği öğrenildi.

Yıldırım'ın cep telefonunda kimlere ait fotoğraf ve videoları arşivlediğinin tespit edilmesiyle soruşturma derinleştirildi. Yıldırım'ın irtibatları, HTS kayıtları ve MASAK raporu da istendi.

Yıldırım'ın kayıt altına aldığı fotoğraf ve videoları şantaj mı yoksa casusluk amaçlı mı kaydettiği yapılacak incelemeler ardından netlik kazanacak.

VİP PARTİLERE KATILAN KIZLARI AYARLAMIŞ

Muzaffer Yıldırım'ın ayrıca otelde sıklıkla genç kadınlarla buluştuğu, kendilerine çeşitli kariyer vaadinde bulunarak önce arkadaşlık kurmaya çalıştığı daha sonra da oteldeki VİP partilere davet ettiği belirlendi.

Bu kızları bulması için kullandığı aracı kadına da para verdiği belirlenen Yıldırım'ın partilere katılan kızlar aracılığıyla da bilgi topladığı öğrenildi.