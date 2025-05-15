Bakanlık tarafından yapılan listede yer alan iki ürün anne ve babaları doğrudan ilgilendiriyor. Bunlar ise bebek kıyafeti ve oda kokusu ürünler.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bella Maison marka Black Oud oda kokusu bakanlığın aileleri uyardığı markalardan bir tanesi oldu. Bakanlık, ürünün "kimyasal, yanıklar ve yaralanmalar" açısından risk taşıdığını belirtti.

Ürünün güvensiz olduğunu ifade eden Bakanlık "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır" dedi.

Bakanlığın güvensiz ürün listesine eklediği ve anne babaları ilgilendiren ürün ise Luggi Baby marka 12-18 aylık mix dondurma desenli atlet body oldu.

Fotoğrafı da paylaşılan ürünün "Boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), yaralanmalar" gibi riskler taşıdığı belirtildi.

Bahse konu ürünler hakkında toplatılma kararı da alındı.