Beşiktaş Bebek sahilinde ilginç bir an yaşandı. Bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yapan birini cep telefonuyla kayda almaya başladı. O sırada, rıhtımdakilerin de Batman’i kaydettiği görüldü. Aynı zamanda, Örümcek Adam kostümüyle skuter kullanan başka bir kişi de kameranın kadrajına girdi.
Cep telefonu kaydı alan kişi, iki çizgi film kahramanını aynı karede görünce şaşkınlığını kayda yansıttı. Görüntülerde, Örümcek Adam kostümlü kişinin skuterle, Batman’in sörf yaptığı hızla denizden ilerlediği görülüyor.
Bir süre sonra, Örümcek Adam skuterinden inip denize atlıyor, Batman ise sörf yapmayı bırakarak yüzmeye başlıyor.